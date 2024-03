Concert soutien à Bastid’Art Salle des fêtes Peyrière, samedi 6 avril 2024.

Concert soutien à Bastid’Art Salle des fêtes Peyrière Lot-et-Garonne

L’association Bastid’Art vous propose un concert afin de soutenir leur association. De nombreux groupes comme HK, Santa Patchole, Les Arpians, Théo la Tangente et Kyros.5 ont répondu à l’appel et seront présents pour vous permettre de profiter d’un super moment musical. Venez nombreux ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil

Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

