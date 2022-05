Concert Sousta Politiki (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Concert Sousta Politiki (Re)Dessine-moi un jardin, 4 juin 2022, Bouxwiller. Concert Sousta Politiki

(Re)Dessine-moi un jardin, le samedi 4 juin à 19:00

Concert Sousta Politiki ———————– Durée : 1h Tout public avec Zeynep Kaya / chant, Merve Salgar / tanbur, Yves Beraud / accordéon, Anil Eraslan / violoncelle , Etienne Gruel / percussions Le smyrnéiko est une musique aux influences diverses et variées : musique classique ottomane, danses des îles de la Mer Egée, chansons d’Istanbul, musiques traditionnelles de la Grèce Continentale, chants des troubadours d’Anatolie… Sousta Politiki, basé à Strasbourg, propose une relecture inédite de ce répertoire, en y mêlant les influences personnelles de chacun et en y ajoutant des compositions originales. Concert du groupe Sousta Politik, musique aux influences diverses et variées (Re)Dessine-moi un jardin Place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu (Re)Dessine-moi un jardin Adresse Place du Château 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller lieuville (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Departement Bas-Rhin

(Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Concert Sousta Politiki (Re)Dessine-moi un jardin 2022-06-04 was last modified: by Concert Sousta Politiki (Re)Dessine-moi un jardin (Re)Dessine-moi un jardin 4 juin 2022 (Re)Dessine-moi un jardin Bouxwiller Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin