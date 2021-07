Bougon Bougon Bougon, Deux-Sèvres Concert sous les étoiles : Sébastien Maye Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Concert sous les étoiles : Sébastien Maye Bougon, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Bougon. Concert sous les étoiles : Sébastien Maye 2021-07-27 – 2021-07-27

Concert de musique électronique interprété par Sébastien Maye, suite à la sortie des albums « De la Terre au Cosmos & missions » dans une version inédite, pour parcourir ensemble un voyage sonore, avec des ambiances qui nous transportent aussi bien dans la nature, la galaxie, notre système solaire, sur une période de l'année où nous pouvons contempler les étoiles.

+33 5 49 05 12 13

dernière mise à jour : 2021-06-30

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Bougon Adresse Ville Bougon lieuville 46.37684#-0.06819

