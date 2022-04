Concert sous les étoiles MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

MUba Eugène Leroy, le vendredi 29 avril à 19:00

Ce programme fait dialoguer deux compositeurs tourquennois, l’un historique, Albert Roussel, l’autre contemporain, Othman Louati actuellement en résidence de création au Conservatoire de Tourcoing. Par Amaury Breyne au piano, Pierre Pouillaude à la flûte et Charles Compagnie à la récitation. Proposé par le Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing

Gratuit

Gratuit

Dans le cadre de Musica Viva

