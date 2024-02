Concert « Sous l’écorce » Chédigny, samedi 9 mars 2024.

Concert « Sous l’écorce » Chédigny Indre-et-Loire

Un singulier voyage à la recherche d’une autre façon de vivre, de sentir, de rêver, le narrateur nous invite à partager les palpitations infimes du vivant non humain, à nous émouvoir au contact d’escargots, de criquets et de bien d’autres créatures mystérieuses…

Spectacle musical de l’association Les petits désordres, avec Stéphane Xéres, Anne Luneau et Philippe Marchand.10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:15:00

fin : 2024-03-09 22:30:00

Place de la Mairie

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie.chedigny@orange.fr

