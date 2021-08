Frans Halle couverte de Frans Ain, Frans Concert sous la halle de Frans Halle couverte de Frans Frans Catégories d’évènement: Ain

Concert sous la halle de Frans

le dimanche 19 septembre à Halle couverte de Frans

Découvrez vielle à roue, vièle d’archet, rebec, luth, flûtes, et autres instruments médiévaux lors d’un concert de l’ensemble Xeremia sous la halle qui vous ramènera à l’heure où les troubadours contaient poésies et chansons pour divertir la cour. Un concert de l’ensemble Xeremia qui vous ramènera à l’heure où les troubadours contaient poésies et chansons pour divertir la cour. Halle couverte de Frans 177 route des sorbiers Frans Frans Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T13:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00

