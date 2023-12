Concert sous hypnose, Geoffrey Secco, Au Delà L’Européen Paris, 10 décembre 2023 17:30, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 17h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant

Tarif: 39 euros

Après “Le voyage du héros”, qui a mis sur orbite plus de 50 000 personnes, le saxophoniste Geoffrey Secco revient sur scène à Paris avec un nouveau concert sous hypnose époustouflant : “Au-delà”.

Véritables

voyages initiatiques, les concerts sous hypnose de Geoffrey Secco se

distinguent des spectacles d’hypnose dites « traditionnels ». Ici,

personne ne sera amené à monter sur scène.

Bien au

contraire, le saxophoniste est bienveillant avec son public et offre la

possibilité de se connecter à son inconscient grâce à l’hypnose Ericksonienne. Pendant ces concerts d’un

autre genre, le public ferme les yeux, et s’évade dans un monde intérieur, à

l’instar d’un grand rêve initiatique.

Avec

son nouveau spectacle « Au dela » , Geoffrey Secco

s’inspire

des différentes spiritualités et des dernières découvertes de la science pour

proposer un concert…d’un autre monde. Jusqu’où votre conscience peut-elle

voyager ? Qu’y a-t-il au-delà de l’ultime frontière ?

Que

se passe-t-il après la vie ? Que le voyage vers l’Au-delà

soit raconté par nos diverses traditions (mythologies égyptiennes, tibétaines,

bible…) ou étudié par la science (Expérience de Mort Imminente, université de

Liège), les témoignages se recoupent étrangement : Tunnel lumineux, revue de

vie, rencontre avec des êtres de lumière, amour inconditionnel, messages

transcendants…

Et

s’il était possible de vivre un tel voyage initiatique grâce à l’hypnose et la

musique, quelle magie et quel secret pourriez-vous découvrir ?

L’Européen 5 Rue Biot 75017 Paris

Barbara Nicoli