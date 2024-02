Concert sous hypnose « Au-delà » Geoffrey Secco Théâtre Morteau, samedi 9 mars 2024.

Que se passe-t-il après la vie ?

Que le voyage vers l’Au-delà soit raconté par nos diverses spiritualités (le Livre des morts Tibetain, la Bible, les différentes mythologies…) ou étudié par la science (Expérience de Mort Imminente, université de Liège), les témoignages se recoupent étrangement en une même épopée extraordinaire tunnel lumineux, rencontre avec des êtres de lumière, amour inconditionnel, messages transcendants…

Et s’il était possible de vivre un tel voyage initiatique grâce à l’hypnose et la musique, quelle magie et quel secret pourriez vous découvrir ? Imaginez que vous pouvez retrouver un proche disparu, ressentir un amour et un apaisement infini, vous connecter à un champs de connaissance illimité, qu’est ce que ça apporterait dans votre vie actuelle ? Jusqu’où votre conscience peut voyager ?

Geoffrey Secco s’inspire des différentes traditions et des dernières découvertes de la science pour vous proposer un concert… d’un autre monde.

AVIS « Geoffrey a écrit la musique de mon plus beau film, celui de ma vie » Cécile De France.

« C’est comme un rêve guidé avec des visualisations, Geoffrey est un chaman moderne » Bernard Werber.

“Un moment exceptionnel au delà de nos sens habituels.” Brian

AVEC Geoffrey Secco Hypnose, saxophone et composition Mike Karagozian Piano David Lombardi Violon

GEOFFREY SECCO, passionné de musique et de conscience, se forme en saxophone et composition au prestigieux Berklee College Of Music (Boston), puis accompagne de nombreux artistes (Pascal Obispo, Charles Aznavour, Robbie Williams, Manu Dibango…), avant de créer en 2015 les concerts sous hypnose. Il est certifié en hypnose Ericksonienne à l’Académie de Recherche et de Connaissance en Hypnose Ericksonienne.

Qui est hypnotisé, le public ou les musiciens ? C’est le public !

Est-ce que je suis hypnotisable? Souvent derrière cette question, la plupart des gens imaginent que c’est l’hypnotiseur qui force l’hypnotisé à rentrer en transe… Et bien non ! L’hypnose, ou la transe, est un état naturel d’absorption, de concentration, que vous connaissez déjà (par exemple en lisant un livre, en regardant une série, ou en étant amoureux !) En tant qu’hypnotiseur et musicien, je suis là pour vous guider, pour vous aider à rentrer à nouveau dans cet état et l’amplifier. Il vous suffit simplement de vouloir vivre cette expérience, de vous concentrer sur ma voix et la musique et d’imaginer les suggestions que je vous propose. La vrai question serait Jusqu’où puis-je aller dans l’hypnose ? Je crois qu’il n’y a pas de limite, et c’est vous qui les fixerez pendant le concert.

Est-ce que je vais dormir ? Absolument pas ! Vous pouvez même rentrer en transe avec les yeux ouverts ! Un état d’hypnose est un état de concentration dans lequel votre imagination et vos sens s’activent. Parfois vous rentrerez dans un délicieux état de relaxation, d’autre fois, vous vous sentirez hyperconscients et toutes vos sensations seront décuplées. Cela dépend des suggestions proposées.

Est-ce que l’hypnose ne marche que sur les esprits faibles ou les personnes influençables ? Bien au contraire ! L’hypnose est une capacité, et savoir l’utiliser est d’une grande valeur ! Une personne facilement hypnotisable possède une grande aptitude à imaginer, à apprendre, à se laisser aller et peut facilement transformer sa vie. Il existe des personnes plus ou moins réceptives au départ, cependant comme pour toute capacité et avec un peu d’entrainement et de répétition il est possible d’améliorer grandement sa réceptivité.

Est-ce que je peux rester bloqué? Est-il possible de rester bloqué dans un fou rire ? Ou dans un rêve ? De la même manière, il est impossible de rester bloqué dans un état d’hypnose !

Est ce que c’est dangereux? Heureusement, l’inconscient a sa propre intelligence et il est impossible de vous imposer des suggestions qui ne vous correspondraient pas. C’est vous qui choisissez et cela fonctionne uniquement si vous le décidez. Les états élargis de conscience sont des états naturels qui peuvent aussi surgir de manière spontanée. Ici vous allez pouvoir explorer ces états dans un cadre bienveillant et en toute sécurité, depuis le confort d’une salle de spectacle.

À partir de quel âge est accessible cette expérience ? L’expérience dure 1h50, demande de la concentration et de l’intérêt pour la spiritualité/conscience et la musique. Je dirais qu’à partir de 13 ans c’est envisageable ! EUR.

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

Théâtre 1 Place de la Halle

Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté geoffreysecco@gmail.com

