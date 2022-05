Concert sous chapiteau – BY THE SKET Pouzac Pouzac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Pouzac

Concert sous chapiteau – BY THE SKET
Parking du stade du Haut Adour POUZAC Pouzac

2022-05-19

Tarifs : de 6 à 12€
Billeterie : 05 62 90 08 55

Billeterie : 05 62 90 08 55 Sket, c’est le silence en arabe et par ce silence naît la complicité profonde du chant envoûtant d’Alima Hamel et la contrebasse sensible de Vincent Ferrand. Les textes évoquent la décennie noire en Algérie, le deuil, le mensonge, la sororité, la grâce, l’horreur et l’amour. La présence vocale et scénique est ample, généreuse et radieuse. «Là-dessous, moi, je n’ai plus qu’à écouter, m’abandonner aux moindres inflexions d’Alima» dit Vincent Ferrand, lâcher prise et jouer mon jeu dans ce qu’il a de solide et d’évanescent. Permettre aux sons infinis de ma contrebasse d’exister pour porter le chant merveilleux d’Alima, et m’accorder à ce bijou d’instrument Tarifs : de 6 à 12€

