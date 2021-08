Albi INU Champollion,81000 Albi Albi, Tarn [concert] Sourisseau & Karpienia, duo hors du commun INU Champollion,81000 Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Voilà deux vieux briscards coutumiers du Retour du Jeudi. Mathieu Sourisseau est déjà venu avec Facteur Sauvage, Eténèsh Wassié, ou encore Mike Ladd. Sam Karpienia, on l’a accueilli avec Dupain, puis en solo. Quand ces deux tonitruants musiciens croisent l’instrument, c’est une boule d’énergie contenue à la limite de l’implosion qui vrombit dans nos corps et nos oreilles. Nourris chacun d’expérimentations multiples, allant du punk rock aux musiques traditionnelles, musiciens de l’instant, ils jouent, sur la base d’un répertoire occitan contemporain, une musique singulière chargée de voyages, d’ivresse et de poésie. Instruments acoustiques, respectivement basse électro-acoustique et mandole amplifiée, qui s’électrisent au gré de l’émotion qui monte, portée par la voix viscérale du chanteur de Dupain. Le Retour du jeudi INU Champollion,81000 Albi Place de Verdun, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

