Concert : sourires en choeurs Eguisheim, 5 février 2023, Eguisheim Eguisheim.

Concert : sourires en choeurs

Place de l’église Eguisheim Haut-Rhin

2023-02-05 16:00:00 – 2023-02-05 18:00:00

Eguisheim

Haut-Rhin

Eguisheim

0 EUR Les jeunes des quatre chorales vont chanter pour les enfants soutenus par l’association « Pour un sourire d’enfant » qui oeuvre au Cambodge. Depuis plus de 25 ans, elle accompagne les enfants les plus pauvres pendant tout leur parcours jusqu’à un métier. Grâce à l’action « de la misère à un métier » et plus de 5500 jeunes adultes maintenant ont pu en bénéficier. Les chorales sont dirigés par Madame Eliane WARTH et Lise WEINAMM pour la chorale d’ados de l’EMDV et celle du collège de Wintzenheim et Messieurs Stancy BALLAUD et Sébastien MARDUEL pour celles d’Ingersheim et Ribeauvillé.

Les jeunes des chorales de l’EMDV, du collège de Wintzenheim, d’Ingersheim et Ribeauvillé vont chanter pour les enfants soutenus par l’association « Pour un sourire d’enfant ».

+33 6 14 56 47 04

Eguisheim

dernière mise à jour : 2023-01-09 par