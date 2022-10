CONCERT – SOUND OF FLOYD Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

2022-11-26 20:30:00 – 23:00:00

Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy 20 EUR FERMEZ LES YEUX ET COMMENCEZ A REVER Depuis 2015, le « cover band » nancéien s’attelle à entretenir la magie Pink Floyd dans des shows très fidèles à son esprit, où la mise en scène tient une place aussi importante que les sonorités. En quelques années, le tribute band, avec ses jeux de lumière,

ses sept musiciens et ses deux choristes est devenu la référence dans l’est de la France. Des concerts marquants ont été donnés Chez Paulette, à l’auditorium Tiger World d’Amnéville, à Commercy, Pont-à-Mousson, Woustwiller , Seichamps, Le Hublot, Celles-sur-Plaine, Commercy, Homécourt, Dieuze, Liverdun, Mancieulles… L’entrée est à 20 €, prévente : my.weezevent.com/soundoffloydessey +33 3 54 50 20 70 Dark Side Production

