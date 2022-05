Concert : Soul symphonic Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Concert : Soul symphonic Théâtre intercommunal Émile Loubet Place du théâtre Montélimar

2022-06-02

Montélimar Drôme Aretha Franklin, Marvin Gaye, Otis Redding, Ray Charles… Le projet Soul Symphonic est porté par un orchestre de 40 musiciens élèves et professeurs du conservatoire. conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre Théâtre intercommunal Émile Loubet Place du théâtre Montélimar

