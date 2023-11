Concert soul de Jack O’Rourke Centre Culturel Irlandais Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. payant

15€ (12€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Le songwriter originaire de Cork a consacré sa récente résidence au CCI à mettre en musique la poésie de Behan, s’inspirant notamment des sonorités traditionnelles et du sean-nós.

L’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus doués d’Irlande ne cesse d’étendre sa palette musicale. Wild Place (2021), son troisième et dernier opus en date, a reçu un accueil critique triomphal ; il dépeint une musicalité éclectique mais laissant toujours la part belle au piano et à sa voix captivante, oscillant entre la maturité d’un baryton et la légèreté du falsetto. L’artiste repousse les limites du blues sombre avec des ballades introspectives à la fois déchirantes et ardentes, saupoudrées de tonalités pop baroques, folk, soul ou jazz – à l’image des somptueux titres « Silence » ou « Sea Swimming ». Le songwriter originaire de Cork a consacré sa récente résidence au CCI à mettre en musique la poésie de Behan, s’inspirant des sonorités traditionnelles et du sean-nós, avec aussi des touches de Ravel, Debussy, Kate Bush ou encore Radiohead sur le plan mélodique. Qui donc de mieux placé pour clore en beauté notre festival ? Ces nouvelles compositions à cœur ouvert, ainsi que les standards de l’artiste, modernes et intemporels, personnels et universels, résonneront longtemps dans la chapelle…

« Interprète captivant, Jack O’Rourke fait preuve d’une grande habileté lorsqu’il s’agit de disséquer les détails des relations et d’examiner la condition humaine à l’image de ses dignes prédécesseurs lyriques, Leonard Cohen et Tom Waits. » (Irish Examiner)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/jack-orourke-3 https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/jack-orourke-3

CCI