2022-03-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00

Bar-le-Duc Meuse Soul Cages trio rend hommage aux morceaux de Sting en les emmenant vers des horizons jazz que le musicien de “The Police” lui-même apprécierait. La musique est vivante, elle se joue des codes et nous emporte dans un univers de mélodies, d’improvisations et de poésie très réussi. Avec Yannick Robert, guitare ; Gilles Coquard, basse; Cédric Affre, batterie. +33 3 29 79 01 31 Soul Cages

