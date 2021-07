Salt-en-Donzy Salt-en-Donzy Loire, Salt-en-Donzy Concert – Soul Cages Salt-en-Donzy Salt-en-Donzy Catégories d’évènement: Loire

Salt-en-Donzy Loire Salt-en-Donzy EUR Yannick Robert (guitare), Gilles Coquard (basse) et Cédric Affre (batterie) revisitent de façon très inspirée l’album Soul Cages, troisième EP studio de Sting, sorti en 1991. Ils se réapproprient des titres devenus d’incontournables standards pop-rock +33 4 77 26 05 27 http://www.resa-forez-est.com/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Lieu Salt-en-Donzy Adresse Site médiéval de Salt en Donzy Site Medieval De Donzy Ville Salt-en-Donzy