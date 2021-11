Concert “Souffles et Vents” Eglise St Jean de Ramonville., 19 novembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Concert “Souffles et Vents”

Eglise St Jean de Ramonville., le vendredi 19 novembre à 19:45

Concert ” Souffles et Vents ” —————————– Par : Annie Gasciarino et Lucile Gasciarino (flûtes), et Jean-Jacques Godron (clarinettes) Ce concert permettra au public de découvrir une très riche palette sonore de flûtes ou clarinettes à travers des œuvres très variées du 18e au 21e siècle, soit originales, soit arrangées pour certains de ces instruments, en solo, en duo ou en trio. Le programme comprendra une sonate en trio de Joaquim Quantz, un trio londonien festif de Joseph Haydn, une invitation du catalan Isaac Albeniz à la culture populaire espagnole, un divertimento du célèbre compositeur de musiques de film Malcolm Arnold, une œuvre de Maurice Ohana qui emmènera le public à la découverte des ressources sonores de la flûte, et une œuvre de Jonathan Harvey pour clarinette solo, à la recherche des étoiles dans le ciel. Les musiciens sont tous enseignants de leur instrument en conservatoire, et musiciens d’orchestre(s) dans le sud-ouest. Ils aiment expérimenter des univers sonores très divers et se confronter à des expériences musicales allant selon le cas de la musique baroque à la musique électro-acoustique, en passant par des transcriptions et des créations d’œuvres contemporaines. * Pass sanitaire et masques exigés (protocole Covid) * Accueil dès 19h45, réservation conseillée (sur le site [AMR](https://sites.google.com/view/amr-ramonville/concerts/prochain-concert) : jusqu’à la veille du concert)

11 €, 8 € adhérent AMR, 10 € sur réservation sur site ou par mail, gratuit pour les mineurs

Concert classique sur un programme éclectique, pour flûtes et clarinettes.

Eglise St Jean de Ramonville. 2 allée Georges Pompidou – 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



2021-11-19T19:45:00 2021-11-19T22:00:00