CONCERT SOUFFLE D’ÉBÈNE Salle Polyvalente Fraize, dimanche 17 mars 2024.

CONCERT SOUFFLE D’ÉBÈNE Salle Polyvalente Fraize Vosges

Dimanche

Organisé par les Jeunesses Musicales de France. Souffle d’Ébène est un chœur de clarinette de 30 musiciens, dirigé par son fondateur Jean-Claude Madoni. Il se donne pour mission de faire connaître la musique dans tous les styles, faire découvrir et apprécier la clarinette et sa famille.

Souffle d’Ébène joue des œuvres connues par transcription et des œuvres originales écrites pour chœur de clarinettes. Il rayonne depuis 1999 et n’a cessé d’acquérir une qualité reconnue mondialement l’ensemble a à son actif plus d’une centaine de concerts notamment en France ainsi que des participations à des festivals nationaux, internationaux ou des tournées à l’étranger, USA, Canada… Souffle d’Ébène a été récompensé en la personne de son chef Jean-Claude Mandoni par l’Académie nationale de Metz en 2009 avec l’attribution de la médaille des Arts et Conservatoire du Patrimoine.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Fraize ou sur place le jour du concert.Tout public

12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Salle Polyvalente Rue du pont de la Forge

Fraize 88230 Vosges Grand Est

L’événement CONCERT SOUFFLE D’ÉBÈNE Fraize a été mis à jour le 2024-02-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES