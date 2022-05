Concert Sou-Ko Musée national des douanes Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée national des douanes, le samedi 14 mai à 22:00

De leurs explorations musicales, Lucas Rizzotti et Xavier Uters ont ramené une kora, des dunduns, un violon baroque et une flûte en roseau venue d’Iran, le ney. Leurs compositions originales et atypiques vous emporteront aux frontières du songe, « Sou-Ko » en Malinké. Une ambiance musicale tout en douceur pour faire vibrer les illustrations de l’exposition Autour du Douanier Rousseau.

Entrée libre

Sou-Ko, vous propose de découvrir son nouveau spectacle “Une invitation au voyage” à l’occasion de la Nuit des musées. Venez découvrir ce groupe qui vous fera voyager le temps d’une soirée. Musée national des douanes 1 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00

