Danser, boire et manger pour que le journal d’enquête et de satire de Paca et son association, la Tchatche, ne deviennent pas des fantômes ? Quoi de plus simple ? Le jeudi 21 avril à 19h00 au Molotov (Marseille), des artistes de la région se joignent au SOS lancé par le Ravi le 4 mars dernier. Pour vivre et cesser de survivre, il doit réunir 100 000 € d’ici mai. Venez, vous aussi, soutenir la presse indépendante pour qu’elle ne plie pas sous la pression financière des procès et le boycott des collectivités locales. À l’affiche : ACS (rap), Cocoboer (rock), Insomniacs (rock), Jagdish Konexyon (séga), Los Fralibos (guinguette), Rapapache (rap) + GUEST : Papet J (ragga-jungle). le Ravi est un journal libre et indépendant qui mêle enquêtes et dessins de presse. Il est engagé pour la justice sociale et l’écologie. Local et tordant, c’est un vrai remède contre l’extrême droite ! C’est aussi un journal irréductible avec 18 ans d’épopée Donquichottesque. Avec son association, la Tchatche, il est acteur de l’éducation populaire pour permettre à tous de s’emparer des médias avec discernement. Il fait également entendre la parole de ceux auxquels on tend rarement le micro. Alors, ne laissez le Ravi disparaître sous la pression des procès et le boycott des collectivités locales! Le Molotov, 3 place Paul Cézanne, 13006 Marseille (métro Cours Julien) Dès 19h00 Prix conseillé : 6 € Petite restauration et autres ravissantes surprises.

