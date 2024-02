Concert « Sortilèges » Art en Loft Salies-de-Béarn, dimanche 10 mars 2024.

Sortilèges est un spectacle enchanteur, intimiste, comme un clin d’œil à L’enfant et les sortilèges fantaisie lyrique que Colette et Ravel ont écrit ensemble. La comédienne Mathilde Maumont et le pianiste Jean-Philippe Guillo vous proposent un assemblage de textes de Colette (Les Vrilles de la Vigne, Sido, La retraite sentimentale, La lune de pluie …) et de musiques de Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales n°1, 5, 7, 8 / Oiseaux tristes (Miroirs) / Le Gibet (Gaspard de la Nuit) / Ondine (Gaspard de la Nuit) / Dialogue de la belle et la bête (Ma mère l’Oye) / Sonatine (troisième mouvement). 0 0 EUR.

Début : 2024-03-10 18:00:00

fin : 2024-03-10

Art en Loft 8 Rue de la Fontaine Salée

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine artenloft@gmail.com

