Concert sortie de résidence • Sybax Caen, 8 avril 2022, Caen.

Concert sortie de résidence • Sybax MJC Chemin Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny Caen

2022-04-08 18:30:00 – 2022-04-08 19:30:00 MJC Chemin Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny

Caen Calvados

Rendez-vous le vendredi 8 avril à 18h30 au Sillon pour la sortie de résidence de Sybax, groupe accompagné par le Cargö !

Sybax est un groupe Normand de Post-Rock français indépendant.

SYBAX est fondé en 2010 par Sylvain Tourgis et Sébastien Trigodet.

Le groupe s’inscrit à ses débuts dans la mouvance Post-Rock. Il enregistre son premier album « 456 miles in 90s » en mars 2010. Le format de base du post-rock (guitares-basse-batterie) est enrichi de samples, notamment vocaux, et de synthétiseurs sur plusieurs titres.

Courant 2019, nouveau line-up du groupe : Josselin Châtel, rejoint SYBAX comme bassiste, pour travailler à de nouvelles versions de certains titres des deux derniers albums, comme ‘’weakness’’, ‘’reflexion’’, ou encore ‘’R-Mi’’. Sylvain Tourgis et Josselin Châtel se retrouvent en 2021. De nouveaux morceaux sont créés. La basse apporte un côté organique, voire noisy aux ambiances électro.

La sortie d’un nouvel album, intitulé « I Almost Had Everything » est prévue pour le 31 mars 2022.

Plus d’infos sur le spectacle :Durée environ 1hOuverture des portes à 18h00.Plus d’informations sur le groupe

MJC Chemin Vert – Le Sillon 1 rue d’Isigny Caen

