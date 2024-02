Concert Soror et Little Death Amiens, vendredi 9 février 2024.

Concert Soror et Little Death Amiens Somme

SOROR est un groupe bruxellois né de la rencontre entre Sophie Chiaramonte, bassiste passionnée de rock, et Alice Ably bercée au trip-hop des années 90.

« New Born », le premier album du groupe SOROR sorti le 22 septembre 2023, au lendemain de leur release party au Botanique. Une consécration pour la formation bruxelloise d’indie-rock aux accents psychédéliques qui compte déjà deux EPs.

Cette osmose entre basses envoûtantes et voix infusée de Beth Gibbons s’accompagne des grooves de batterie tranchants de Théo Lanau et des lignes de guitare subtiles de Thibaut Lambrechts. SOROR livre des chansons intimes, et profondes. Leur premier EP enregistré et mixé par Koen Gisen, sorti en mars 2020, définit alors la ligne de conduite du groupe, à savoir, un son organique, mélancolique. Le groupe tournera alors dans toute la Belgique et en France ( Botanique, Brass, Atelier 210, Olt Rivierenhof. , Eden, Reflektor, Supersonic, Pop Up du label …).

Avec la sortie du titre « Bohemian Paradise » en juin dernier, SOROR offrait une ambiance plus psyché, hypnotique et langoureuse. Un titre qui est à retrouver sur l’album « New Born ».

LITTLE DEATH

Avec leurs textes sombres et sexy, guitares fuzz, et boîte à rythme minimaliste, Amy et Tom s’unissent pour former le duo electro garage rock à l’allure glam-punk The Little Death.

Tom, petit fils punk d’un anarchiste mineur du nord de la France et Amy, une British née au nord de l’Angleterre élevée au rock et au folk des années 70, proposent un répertoire de créations originales sous l’influence d’artistes comme The Kills, PJ Harvey, Nick Cave, Mark Lanegan, ou encore Siouxsie and the Banshees. Iels évoquent leur environnement citadin et industriel, la solitude de l’amour, les relations toxiques, et le désir et la sexualité, pour se sauver de la chute lente et destructrice du monde capitaliste. Début 2022, un 1er EP Lost Souls Scary Shadows est publié six titres enregistrés avec l’excellent Dominique Lafontaine (U-Boat Studio) et l’aide de l’ingénieur son rouennais Jérôme Jeans. Iels collaborent avec l’artiste photographe plasticienne rouennaise Louise Brunnodottir pour la pochette. Le groupe, qui a été sélectionné pour bénéficier de l’accompagnement Pop-Up à la Gare aux musiques de Louviers sur 2022/2023, affine ses sonorités, élargit son répertoire, et continue de multiplier les concerts. Un LP est enregistré en 2023 pour une sortie prévue en octobre en vinyle, CD, et sur toutes les plateformes. Le groupe s’est déjà produit dans des lieux variés salles (106, Gare aux musiques…), brasseurs-guinguettes, mais aussi médiathèques, librairies, disquaires, galeries, brocantes, bars, festivals et lieux alternatifs. Plus de 80 concerts ont déjà été donnés, dont une soixantaine sur les 2 dernières années (Normandie, Nord, Sud-Ouest, Belgique, et premières parties de groupes internationaux en tournée The Darts, Sneers, Volk Soup, Catl…).

L’accès à bord de Célestine est conditionné par la détention d’un billet > billetweb.fr

————————–

Pour information, le nombre de places est limité à 160 personnes pour cet événement, la terrasse de Célestine est, quand à elle, limitée à 50 personnes, le personnel peut être amené à vous demander de quitter celle-ci une fois la limite des 50 personnes atteinte.12 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 21:00:00

fin : 2024-02-09 00:30:00

Port d’Aval

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France contact@penichecelestine.fr

L’événement Concert Soror et Little Death Amiens a été mis à jour le 2024-02-02 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS