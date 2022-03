Concert : Sorciers, sorcières Nevers, 27 mars 2022, Nevers.

Concert : Sorciers, sorcières Nevers

2022-03-27 – 2022-03-27

Nevers Nièvre

17 17 EUR L’orchestre des Concerts Nivernais vous invite le dimanche 27 mars pour leur concert « Sorciers, sorcières ! » à La Maison à NEVERS à 17h.

Dominique Baran dirigera un ensorcelant programme autour de célèbres magiciens et magiciennes de la musique.

De l’Apprenti Sorcier de Paul Dukas magnifié par le film Fantasia aux formules magiques d’Harry Potter, l’orchestre des Concerts Nivernais démontre qu’il a plus d’un tour dans son sac…

Tarifs : 17€ à 12€, gratuit aux moins de 18 ans.

Infos au 03.86.93.09.09 et billetterie à la FNAC de Nevers.

Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs.

+33 3 86 93 09 09 http://maisonculture.fr/

Nevers

dernière mise à jour : 2022-02-21 par