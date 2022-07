Concert: Soprano – Chasseur d’étoiles TOUR

Concert: Soprano – Chasseur d’étoiles TOUR, 30 septembre 2023, . Concert: Soprano – Chasseur d’étoiles TOUR



2023-09-30 20:00:00 – 2023-09-30 44 44 EUR Après sa phénoménale première tournée des Stades, Soprano retrouve la route des Zénith de France avec le “Chasseur d’étoiles tour” qui passera par une date exceptionnelle au Stade de France le 6 mai 2023. Après sa phénoménale première tournée des Stades, Soprano retrouve la route des Zénith de France avec le “Chasseur d’étoiles tour” qui passera par une date exceptionnelle au Stade de France le 6 mai 2023. +33 5 59 80 77 50 Après sa phénoménale première tournée des Stades, Soprano retrouve la route des Zénith de France avec le “Chasseur d’étoiles tour” qui passera par une date exceptionnelle au Stade de France le 6 mai 2023. Zénith de Pau Pyrénées dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville