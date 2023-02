Concert : Sophisticated Ladies Les Arcades – Centre Culturel de Créon, 6 avril 2023, Créon Créon.

Concert : Sophisticated Ladies

3 Rue Montesquieu Les Arcades – Centre Culturel de Créon Créon Gironde Les Arcades – Centre Culturel de Créon 3 Rue Montesquieu

2023-04-06 19:00:00 – 2023-04-06 21:30:00

Les Arcades – Centre Culturel de Créon 3 Rue Montesquieu

Créon

Gironde

Créon

8 EUR 4 musiciennes de jazz (chanteuses et multi-instrumentalistes) venues des 4 coins du monde, vous livrent les standards du jazz ainsi que des chansons populaires françaises, brésiliennes et d’ailleurs. Une buvette sur place toute la soirée et une dégustation de vin rouge du château Châtard seront disponibles.

4 musiciennes de jazz (chanteuses et multi-instrumentalistes) venues des 4 coins du monde, vous livrent les standards du jazz ainsi que des chansons populaires françaises, brésiliennes et d’ailleurs. Une buvette sur place toute la soirée et une dégustation de vin rouge du château Châtard seront disponibles.

+33 5 56 30 65 59 Association Larural

Larural

Les Arcades – Centre Culturel de Créon 3 Rue Montesquieu Créon

dernière mise à jour : 2023-02-17 par