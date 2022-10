Concert : Sophie et Marion Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrnes-Atlantiques

Concert : Sophie et Marion Orthez, 28 octobre 2022, Orthez. Concert : Sophie et Marion

82 avenue Pierre Mendès France Eko Loko Orthez Pyrnes-Atlantiques Eko Loko 82 avenue Pierre Mendès France

2022-10-28 19:00:00 – 2022-10-28 22:00:00

Eko Loko 82 avenue Pierre Mendès France

Orthez

Pyrnes-Atlantiques Orthez Reprises françaises et anglaises. Reprises françaises et anglaises. +33 5 64 62 01 40 eko loko

Eko Loko 82 avenue Pierre Mendès France Orthez

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Orthez Pyrnes-Atlantiques Eko Loko 82 avenue Pierre Mendès France Ville Orthez lieuville Eko Loko 82 avenue Pierre Mendès France Orthez Departement Pyrnes-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Concert : Sophie et Marion Orthez 2022-10-28 was last modified: by Concert : Sophie et Marion Orthez Orthez 28 octobre 2022 82 avenue Pierre Mendès France Eko Loko Orthez Pyrnes-Atlantiques Orthez Pyrnes-Atlantiques

Orthez Pyrnes-Atlantiques