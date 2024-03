Concert Sophie Caudin et Simon Scardanelli Folk Rock Café de la Forge Guillac, samedi 9 mars 2024.

Simon Scardanelli, auteur-compositeur interprète anglais, est maintenant en Bretagne. Célèbre pour son titre Shooting from my heart en 1989, il vous présente aujourd’hui un duo folk rock anglais, où se mêlent guitare, voix et divers instruments, avec harmonie. A 20h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Café de la Forge 1 rue du Rocher

Guillac 56800 Morbihan Bretagne

