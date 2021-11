Concert / SONNETS À ORPHÉE Cité internationale des arts, 12 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 12 novembre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Création inédite mêlant chanson, poésie et danse, Sonnets à Orphée de l’auteur-compositeur-interprète Pauline Drand, conçu en résidence à la Cité internationale des arts en collaboration avec le musicien américain Richard Sears et le danseur Nicolas Faubert, opère un retour à l’œuvre du poète austro-hongrois Rainer Maria Rilke et au mythe d’Orphée.

Sonnets à Orphée se présente comme une évocation de l’inspiration orphique, dans une pièce où chacun des intervenants incarne l’énergie créatrice et l’élan vital qui caractérisent le héros grec. Sur une musique originale de Richard Sears, entre thèmes au piano et textures électroniques, la voix de Pauline Drand et les mouvements de Nicolas Faubert s’illustrent dans un ballet moderne, inventif et exigeant, à la croisée des expressions du spectacle vivant.

Après une première représentation remarquée au festival Les Bibliothèques Idéales de Strasbourg en septembre, Sonnets à Orphée sera présentée pour la première fois à Paris le 12 novembre à l’auditorium de la Cité internationale des arts, dans le cadre de la 12e édition du festival Paris en toutes lettres orchestré par la Maison de la Poésie.

Pauline Drand (France) et Nicolas Faubert (France) sont lauréats du programme 2-12 de la Cité internationale des arts.

Richard Sears (États-Unis) est lauréat de la commission Musique de la Cité internationale des arts.

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de Ville Paris 75004

