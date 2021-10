Paris Cité internationale des arts Paris CONCERT / SONNETS À ORPHÉE Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité internationale des arts, le vendredi 12 novembre à 19:00

**CONCERT / SONNETS À ORPHÉE** _Sonnets à Orphée_ se présente comme une évocation de l’inspiration orphique, dans une pièce où chacun des intervenants incarne l’énergie créatrice et l’élan vital qui caractérisent le héros grec. Sur une musique originale de Richard Sears, entre thèmes au piano et textures électroniques, la voix de Pauline Drand et les mouvements de Nicolas Faubert s’illustrent dans un ballet moderne, inventif et exigeant, à la croisée des expressions du spectacle vivant. Après une première représentation remarquée au festival _Les Bibliothèques Idéales de Strasbourg_ en septembre, _Sonnets à Orphée_ sera présentée pour la première fois à Paris le 12 novembre à la Cité internationale des arts, dans le cadre de la 12e édition du festival _Paris en toutes lettres_ orchestré par la Maison de la Poésie. Pauline Drand (France) et Nicolas Faubert (France) sont lauréats du programme 2-12 de la Cité internationale des arts. Richard Sears (États-Unis) est lauréat de la commission Musique de la Cité internationale des arts. **Vendredi 12 novembre 2021, 19h** **Auditorium de la Cité internationale des arts**

Entrée libre

PAULINE DRAND, NICOLAS FAUBERT, RICHARD SEARS Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

