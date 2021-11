Concert Sonne sonne cor de postillon ! – Ensemble Artifices Louhans, 19 mars 2022, Louhans.

6 EUR Comment un si petit instrument ne jouant que deux notes a-t-il bien pu devenir un emblème postal international, et inspirer les plus grands compositeurs du XVIIIe siècle ?

Découvrez en musique l’âge d’or du cor de postillon, et comment il devint le symbole de la poste après bien des péripéties. Un voyage en chaise de poste sur les routes chaotiques du XVIIIe siècle !

Ce concert mêle musique baroque et œuvre littéraire et vous plonge dans l’univers singulier des relais de poste.

Distribution : Alice Julien-Laferrière, violoniste / Philipp Vöhringer, clown-comédien / Kazuya Gunji, clavecin / Cécile Vérolles, violoncelle.

Avec le soutien : DRAC Bourgogne-France-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, La commune de Louhans-Chateaurenaud, Mécénat Musical Société Général, la Caisse des dépôts et le Musée de la Poste.

Sonne sonne cor de postillon !

Ensemble Artifices

Samedi 19 mars 2022 à 20h30

Au théâtre municipal

Musique baroque / Tout public

Tarifs : 6 € et gratuit – 12 ans. Places en vente à l’Office de Tourisme.

+33 3 85 76 75 10

