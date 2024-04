Concert : sonnants et trébuchants Musée Le Secq des Tournelles Rouen, samedi 18 mai 2024.

Concert : sonnants et trébuchants Du son métallique des objets du musée à celui des percussions, tel est le dialogue initié par le compositeur Jean-Marc Quillet lors d’un concert des élèves du Conservatoire de Rouen. Samedi 18 mai, 19h00, 20h05, 21h05, 21h50 Musée Le Secq des Tournelles Durée 40 min env.

Du son métallique des objets du musée à celui des percussions, tel est le dialogue initié par le compositeur Jean-Marc Quillet lors d’un concert des élèves du Conservatoire de Rouen.

A travers des morceaux originaux parfois laissant une place à l’improvisation, il rend hommage à Marie-France et Jérôme Dunod, donateurs et collectionneurs passionnés d’objets de poids et mesures.

Le musée Le Secq des Tournelles rassemble une collection de ferronnerie ancienne unique au monde. Henri Le Secq des Tournelles en fit don à la ville de Rouen en 1921. Il installa lui-même dans l'ancienne église Saint-Laurent quelques 16 000 pièces de ferronnerie d'art allant du Vème au XIXème siècle: serrures, enseignes, grilles, objets usuels, éléments architecturaux, etc.

