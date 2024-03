Concert Soneros Del Caribe – Festival MUSi’terranée Salle Pezet Le Tholonet, samedi 20 avril 2024.

Concert Soneros Del Caribe – Festival MUSi’terranée Une interprétation authentique et moderne du rythme cubain aux allures de fêtes caribéennes. Samedi 20 avril, 20h30 Salle Pezet

Début : 2024-04-20T20:30:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00

Une fête caribéenne aux rythmes cubains.

Soneros del Caribe se distingue par sa capacité à fusionner la riche tradition de la musique cubaine avec des touches contemporaines, redonnant de la fraîcheur à ces genres musicaux emblématiques. Ces musiciens chevronnés offrent des interprétations des classiques cubains en rendant hommage aux légendes telles que Buena Vista Social Club, Ismaël Rivera, Ibrahim Ferrer et Flia Valera Miranda, tout en enrichissant leur répertoire de compositions originales et innovantes.

Ces artistes capturent l’essence même de l’ambiance exotique et ensoleillée des Caraïbes. Leur son est un pont entre le passé et le présent, célébrant la richesse culturelle et l’héritage musical de Cuba.

Les Soneros ne se contentent pas de divertir, ils invitent à un voyage à travers l’histoire, la culture et les rythmes enivrants qui ont façonné l’identité cubaine.

Salle Pezet Avenue Paul Julien, Le Tholonet Le Tholonet 13100 Palette Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@laboiteamus.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 38 81 33 »}] https://www.musiterranee.com/programmation/20-avril-soneros-del-caribe/

cuba concert