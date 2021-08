Carpentras bibliothèque-musée Inguimbertine - hôtel-Dieu Carpentras, Vaucluse concert : sonates à deux violoncelles de Jean-Baptiste Masse bibliothèque-musée Inguimbertine – hôtel-Dieu Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

Vaucluse

le dimanche 19 septembre à 16:00

Dans l’important fonds musical conservé à l’Inguimbertine, Catherine Marchand, violoncelliste, et Ludovic Fina, professeur certifié d’italien, docteur en études italiennes d’Aix-Marseille Université, ont identifié un manuscrit inédit de sonates pour violoncelles composées par Jean-Baptiste Masse (v.1700 ; v. 1757), musicien du Roi, qui fut un des acteurs de la diffusion du violoncelle en France. Presque perdue, la quatrième œuvre de sonates à deux violoncelles de Jean-Baptiste Masse résonnera, après des siècles d’oubli, à Carpentras, dans les murs de l’hôtel-Dieu. Solistes : Catherine Marchand et Renaud Gigord, violoncellistes. Présentation : Ludovic Fina, professeur d’italien et docteur en études italiennes spécialisé notamment dans l’édition des textes anciens Concert de musique baroque : interprétation de la quatrième œuvre de sonates à deux violoncelles de Jean-Baptiste Masse, à partir d’un manuscrit inédit conservé à l’Inguimbertine bibliothèque-musée Inguimbertine – hôtel-Dieu 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras Carpentras Vaucluse

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

