Ti ar Vro – Bro Gwened, le samedi 11 septembre à 17:00

_**« Il est accordéoniste. Elle est chanteuse – poète – conteuse. Ensemble, Ioana et Yann-Fañch jouent un répertoire de balades traditionnelles rythmées qui sont autant d’invitations au voyage au départ de la Bretagne, en passant par l’Écosse, l’Espagne, l’Irlande, le Québec… Une bulle musicale pleine de finesse et d’imagination. »**_ Passe sanitaire obligatoire.

gratuit

Concert « C’est demain que nous partons » chansons traditionnelles d’ici et d’ailleurs, d’hier et de demain … Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

