Concert Son ar Mein “Una Notte Onirica” Locquirec, 6 novembre 2021, Locquirec.

Concert Son ar Mein “Una Notte Onirica” Locquirec

2021-11-06 18:00:00 – 2021-11-06 19:30:00

Locquirec 29241 Locquirec

Cantates italiennes de Maurizio Cazzati, Antonio Cesti et Luigi Rossi.

Una notte onirica est un concert dédié aux passions sacrées et profanes de l’Italie du 17e siècle. Une soprano et six instrumentistes installent une ambiance intime et parfois inquiétante grâce à des cantates et à des sonates de Maurizio Cazzati et Antonio Cesti. Les tourments d’un amant jaloux succèdent aux lumineuses antiennes à la Vierge, sinfonie et lamenti rivalisent de virtuosité. Les peurs liées aux ténèbres de la Nuit s’effacent devant l’Aurore grâce à la musique de Luigi Rossi.

Alice Kamenezky, soprano, Anaëlle Blanc-Verdin, Violon, François Cardey, Cornet, Sarah Van Oudenhove, Basse de viole, Louis Capeille, Harpe, Mathieu Valfré, Orgue et clavecin.

Tarifs :

– Plein : 15€

– Réduit : 12€ (adhérents Son ar Mein et bénéficiaires des minima sociaux)

– Jeune : 1€ (moins de 25 ans)

contact@sonarmein.bzh +33 7 85 12 40 80 http://www.sonarmein.bzh/-Son-ar-mein-.html

