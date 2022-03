Concert Son ar Mein “A la folie” Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt Debout ou assise, pizz ou archet, une approche enchantée de la viole de gambe en parcourant les siècles, du baroque au contemporain. Entre héritage et création :

Adapter, changer, ornementer, inventer ; le musicien baroque a toujours été amené à transformer ce qu’il joue.

Le langage est le premier outil du musicien ; mais est-il unique ou pluriel ? C’est le sujet de ce concert dans lequel sera aborder les différences et variétés de langages. À travers un voyage dans l’Europe et dans le temps, ce programme propose de découvrir des pièces initialement écrites pour violon de Johann Sebastian Bach associées à des œuvres pour piano de John Cage. Des œuvres de Marin Marais pourront servir de référence à un langage propre à la viole de gambe tandis que des créations contemporaines écrites pour la viole de gambe viendront interroger l’ancienne parole. Musiques de Carl Friedrich Abel, John Cage, Johann Sebastian Bach, Lionel Ginoux Miniature, Demachy, Mestracci et Brennecke, Marin Marais, François Rossé Juliette Guignard, viole de gambe Tarifs :

– Plein : 10€

– Réduit : 8€ (adhérents Son ar Mein et bénéficiaires des minima sociaux)

