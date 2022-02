CONCERT « SOLO » DE LA GAMMINE – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS Pissotte Pissotte Catégories d’évènement: Pissotte

Vendée

CONCERT « SOLO » DE LA GAMMINE – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS Pissotte, 14 mai 2022, Pissotte. CONCERT « SOLO » DE LA GAMMINE – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières Pissotte

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 21:30:00 LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières

Pissotte Vendée Pissotte juste.eclos@mailo.com +33 9 54 50 75 74 https://fabrique-des-echos.webnode.fr/copie-de-action-culturelle/ LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières Pissotte

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Pissotte, Vendée Autres Lieu Pissotte Adresse LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières Ville Pissotte lieuville LA PETITE GROIE 15 rue des Gélinières Pissotte Departement Vendée

Pissotte Pissotte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pissotte/

CONCERT « SOLO » DE LA GAMMINE – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS Pissotte 2022-05-14 was last modified: by CONCERT « SOLO » DE LA GAMMINE – FESTIVAL JUSTE ÉCLOS Pissotte Pissotte 14 mai 2022 Pissotte Vendée

Pissotte Vendée