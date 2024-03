Concert Solo de Harpe Celtique à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, jeudi 7 mars 2024.

Issue de la musique traditionnelle bretonne, Clotilde Trouillaud participe très tôt à de nombreuses expériences musicales autour de ce répertoire et se spécialise dans son enseignement.

Nourrie de rencontres musicales variées et après plusieurs albums en groupe, Clotilde se tourne vers la composition et développe son propre univers. Elle sort son premier album Solo en 2011, salué par la presse spécialisée.

C’est avec ce programme solo que Clotilde est invitée dans de nombreux festivals internationaux à travers le monde. Son second opus, Lune Bleue , voit le jour à l’été 2014 et reçoit de nouveau les éloges de la presse.

En 2016, elle fonde Lune Bleue trio, un trio harpe/batterie/guitare pour une version de son répertoire réarrangée en trio aux couleurs blues , jazz, rock…Après leur passage dans les festivals de harpe internationaux (Bretagne, Catalogne, Irlande, Sardaigne…) et sur de nombreuses scènes en Bretagne, leur premier album Indigo , sort en septembre 2017.

2020 est l’année de la nouvelle création de Lune Bleue sur un nouveau répertoire composé par Clotilde, l’album The Other Road sort au printemps 2021.

Membre du collectif ARP, Clotilde travaille en étroite collaboration avec Nikolaz Cadoret, Alice Soria-Cadoret, Cristine Merienne et Tristan Le Govic, sur le répertoire de Kristen Noguès, ils créent le spectacle DIRIAOU, 5 harpes jouent Kristen Noguès en 2018. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:30:00

fin : 2024-03-07

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

