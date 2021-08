Concert solo de Christine Zayed Cave dîmière – Centre de musiques actuelles, 18 septembre 2021, Argenteuil.

Concert solo de Christine Zayed

Cave dîmière – Centre de musiques actuelles, le samedi 18 septembre à 15:30

Concert ——- ### _Christine Zayed_ Le projet musical de Christine Zayed repose avant tout sur la musique arabe classique d’une part, fondée sur le maqam (la science et la pratique de l’improvisation modale arabe), et sur la poésie arabe de l’autre, en particulier la poésie classique soufie et la poésie contemporaine palestinienne. C’est aussi un travail en profondeur d’exploration du qanoun et des innombrables possibilités musicales qu’offre cet instrument, tantôt mélodique, harmonique et même percussif ; et qui présente un contraste captivant avec les techniques vocales de la musique arabe, compagnon idéal de son expression. Le concert est précédé d’une présentation historique de la cave dîmière, datant du XIIIe siècle.

Gratuit, réservation obligatoire

Le temps d’une pause à la cave médiévale, venez écouter Christine Zayed et sa musique envoutante pleine de poésie.

Cave dîmière – Centre de musiques actuelles 107 rue Paul-Vaillant-Couturier 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00