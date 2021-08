Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Concert : Solistes du Paris Symphonic Orchestra Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Concert : Solistes du Paris Symphonic Orchestra Montluçon, 13 août 2021, Montluçon. Concert : Solistes du Paris Symphonic Orchestra 2021-08-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-13 Eglise Saint Pierre 2 rue des cinq pilliers

Montluçon Allier Montluçon EUR 16 16 Concert organisé par le Rotary Montluçon Néris-les-Bains. +33 7 49 70 21 89 dernière mise à jour : 2021-07-31 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Eglise Saint Pierre 2 rue des cinq pilliers Ville Montluçon lieuville 46.34108#2.60299