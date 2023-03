Concert Solis Trio (trompette, cor, trombone) Les Esperières, 11 août 2023, Tauriac Tauriac.

Concert Solis Trio (trompette, cor, trombone)

2023-08-11 20:30:00 – 2023-08-11

EUR Giovani Pergolesi (1732) Sonate no 4

Oskar Bohme (1910) Prélude et Fugue

Francis Poulenc (1922) Sonate

Anthony Plog (1996) Trio pour cuivres

Hannah, Meggie et Eliza ont formé le Solis Trio en 2018 alors qu’elles étaient étudiantes à la Wells Cathedral School. Leur passion et leur enthousiasme communs pour la musique les ont inspirés à créer l’ensemble alors qu’ils n’avaient que 16 ans pour poursuivre un haut niveau de musique de chambre. En 2020, Eliza et Hannah ont rejoint Meggie à la Royal Academy of Music et sont maintenant un groupe basé à Londres, profitant des opportunités qu’offre la ville.

En juin 2021, le trio a remporté le prestigieux « Brass Ensemble Musicians Company Prize ». Depuis lors, ils se sont produits dans de nombreux concerts, tels que le déjeuner Big Curry du Lord Mayor de Londres, un concert à l’heure du déjeuner au Regents Hall et dans des vitrines de cuivres à la Royal Academy of Music. Ils travaillent également dans le domaine de la sensibilisation, où ils se sont produits à l’hôpital royal des neuro-handicaps et au foyer de soins Signature à Barnet, ainsi qu’à la direction d’une masterclass avec les étudiants de Harrow on-the-Hill.

La formation du trio de cuivres n’est pas particulièrement courante, ils ont donc arrangé leurs propres œuvres et ont pu enregistrer une grande partie de leur répertoire ; dont certains ont été diffusés à la radio ! Ce manque de reconnaissance pour le trio de cuivres les a incités à faire connaître l’ensemble, et ils sont toujours en train de créer de nouvelles commandes passionnantes, dont une pièce écrite par leur camarade étudiant RAM Owen Spafford !

