URGENCE UKRAINE : CONCERT SOLIDARITE Jean-Marc Roffat Donner La Main théâtre humanitaire FENÊTRE SUR COEUR AU TOHUBOHU au profit du GIPS de Lyon pompiers volontaires qui partiront en Ukraine pour un convoi humanitaire ! JEUDI 17 MARS POUR LA SAINT PATRICK 19H00 à 23H00 : LE GRAND ORCHESTRE DE LA TOURBILLANTE sera sur la scène pour une belle soirée au profit du GIPS animé par des pompiers volontaires pour amener un convoi humanitaire jusqu'en Ukraine Venez soutenir et encourager nos héros du quotidien partants vers le pays en guerre pour porter l'aide humanitaire d'urgence ! Venez nombreux au théâtre humanitaire fenêtre sur coeur animé par Jean-Marc Roffat au TOHUBOHU 63 ch. Des Lônes 69 Rochetaillée-sur-Saône buvette et restauration sur place Apportez : médicaments, pansements, boîte d'urgence pharmacie, atèles, denrées non périssables, articles bébés mais pas de vêtements. Don proposé à l'entrée au minimum 10 euros pour soutenir l'association du Groupement d'Intervention de Protection et de Sauvetage animé par les pompiers, pros de la sécurité et secouristes.

don proposé 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T23:00:00

