Concert Solidarité Ukraine Onyx, 6 mai 2022, Saint-Herblain.

2022-05-06

Horaire : 20:00

Gratuit : non Tairf unique 20 €, l’intégralité des billets vendus sera reversée à la Croix Rouge

Avec la participation bénévole de grands artistes locaux, aux côtés de la Croix rouge française, le concert Solidarité Ukraine, permettra de recueillir des dons, afin de venir en aide aux populations et réfugiés touchés par le conflit. Les artiste présents : Dominique A : Le chanteur et compositeur est considéré comme l’un des fondateurs de la “nouvelle scène française”, au début des années 1990. Nantais, Dominique monte dès 17 ans, un premier quatuor et tourne dans la région. Cette expérience lui vaudra quelques collaborations avec son ami Philippe Katerine. Depuis, il enchaîne les disques avec un public qu’il ne cesse d’élargir en présentant ses deux facettes rock et chanson dans des albums différents, comme Toute Latitude, à la tonalité rock et électronique ou La Fragilité et enfin, Vie étrange en 2020.Elmer Food Beat : C’est avant tout l’histoire d’une bande de potes de la région de Nantes qui décident en 1986 d’assouvir pleinement leurs passions du rock, des filles, de la bière, et de la rigolade. Le titre “Daniela” devient un tube en radio à l’été 1990, malgré un texte déconseillé aux moins de dix-huit ans. Elmer Food Beat devient alors un vrai phénomène qui remplit les salles de concerts. Depuis, Elmer Food Beat se reforme épisodiquement pour des festivals et des tournées. Jeanne Cherhal : Popularisée dès la sortie de son premier album, Jeanne Cherhal a toujours eu le sens de la scène. Désormais installée, ses textes vont contribuer à élargir l’audience de la chanteuse et compositrice qui se produit parfois en duo comme avec Vincent Delerm, par exemple. Figure désormais majeure de la nouvelle scène de la chanson française, Jeanne Cherhal est de toutes les initiatives : présente sur des albums à vocation caritative, sollicitée pour la comédie musicale (Le Soldat rose), active sur des compilations rétrospectives, la petite Nantaise a fait du chemin depuis ses débuts dans les cabarets parisiens.Orange Blossom : Le groupe naît de la rencontre du violoniste PJ Chabot et du chanteur Jay C, avec Carlos Robles Arenas. D’origine mexicaine, adepte d’électro, ce dernier intègre des samples dans les compositions du groupe. Tourné vers une revitalisation des musiques et chants d’Orient et d’Afrique du Nord, le groupe publie un premier album, éponyme en 1997, vendu à plus de 13.000 exemplaires. Après de longues tournées, la formation lance son nouvel opus Under the Shade of Violets. C’est une nouvelle étape avec l’arrivée de la chanteuse égyptienne Hend Ahmed. Cette réussite signalée par le titre phare “Ya Sidi” permet à Orange Blossom de conquérir un public fidèle, toujours plus nombreux.Zaho de Sagazan : C’est une voix singulière et puissante, un timbre grave porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’électro française. Passant des murmures aux cris, l’artiste de 21 ans s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante. Ses mots, drapés de mélodies puissantes à la mélancolie subtile, nous plongent dans une intimité partagée. Côtoyant la folie de Catherine Ringer ou Brigitte Fontaine, vient toujours le moment où elle retourne s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses créations. Tarif unique à 20 €, l’intégralité des places vendues sera reversée à la Croix rouge. Billetterie auprès du théâtre ONYX, en ligne, au 02 28 25 25 00 ou par mail.Concert organisé par le Carré international, la Ville de Saint-Herblain et La Carrière.

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme/concert-solidarite-ukraine