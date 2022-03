Concert solidarité Ukraine – Mercredi 13 avril Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque – Centre Culturel, le mercredi 13 avril à 18:30

_En partenariat avec le Secours Populaire_ Concert et appel aux dons Médiathèque – Centre Culturel Allée Pierre-Paul Riquet, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

2022-04-13T18:30:00 2022-04-13T20:30:00

