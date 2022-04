Concert “Solidarité Ukraine” Chancelade Chancelade Catégories d’évènement: Chancelade

Samedi 9 avril La chorale "Résonances" et la chorale "Pop Chœur" de Périgueux se produisent en concert le 09 avril 2022 à 18h00 en l'Abbaye de Chancelade L'intégralité de la recette de ce concert intitulé "Solidarité Ukraine" sera reversée à la Croix Rouge au profit des populations ukrainiennes.

