Béziers Hérault EUR 25 100 Concert organisé en soutien à l’Ukraine avec la violoniste Anna Bondarenko.

De nombreux artistes montent sur scène pour ce moment de solidarité: Marc Bondarenko, au piano, pour l’Étude n°4 de Franz Liszt et la “Chanson de Gandolier” de Félix Mendelssohn. Martine Flaissier à la harpe pour “La source” d’Alphonse Hasselmans Anna Bondarenko, au violon, et Martine Flaissier, à la harpe, pour “Oblivion” d’Astor Piazzola Anna Bondarenko, au violon, et Omar Arfouch, au piano, pour “Gustavia” de Omar Arfouch Fabio Galucci et Thomas Plancade, à la mandoline, pour Allegro du Divertimento en La Majeur de E. Barbella et “Ag, Cavaquinho” de E. De Campos Anna Bondarenko au violon, et Carole Dubois, au piano, pour “Melody” de Miroslav Skorik Céline Garcia, accompagnée par des musiciens , proposera une lecture de texte du “Petit Prince” de Saint-Exupéry Pour le Concerto de Bach pour 2 violons en Ré mineur, Cécile Desier, Anna Bohigas, Anna Bondarenko et Vincent Longelin se réunissent sur scène avec Marion Picot, au violoncelle, Bastien Terras au clavecin et Lucas Holguin à la contrebasse. Tous les musiciens interpréteront l’hymne national de l’Ukraine. Réservation dans nos bureaux d’information touristique et au Théâtre Municipal de Béziers. Concert organisé en soutien à l’Ukraine avec la violoniste Anna Bondarenko.

De nombreux artistes locaux monteront également sur scène pour ce moment de solidarité.

Réservation dans nos bureaux d’information touristique et au Théâtre Municipal de Béziers. +33 4 99 41 36 36 Concert organisé en soutien à l’Ukraine avec la violoniste Anna Bondarenko.

