**CONCERT SOLIDARITÉ UKRAINE Samedi 7 mai à 21h – Salle des Fêtes** Nos musiciens locaux ont du cœur ! Les artistes des Dégâts d'chez nous et les Croq'notes se sont réunis pour vous offrir une belle soirée musicale, chaleureuse et solidaire, en vous proposant leurs deux concerts, en soutien à l'Ukraine : l'intégralité des recettes de la billetterie sera reversée à la Protection Civile. Ouverture des portes à 20h, billetterie sur place (10€/adulte, 5€ pour les moins de 12 ans) et concerts de 21h à 23h.

2022-05-07T21:00:00 2022-05-07T23:00:00

