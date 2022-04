Concert Solidarité pour l’Ukraine Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Concert Solidarité pour l’Ukraine Vic-en-Bigorre, 30 avril 2022, Vic-en-Bigorre. Concert Solidarité pour l’Ukraine Salle de l’OCTAV 21 place du Corp Franc Pommies Vic-en-Bigorre

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 Salle de l’OCTAV 21 place du Corp Franc Pommies

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées Soirée musicale organisée à l’initiative de 3 groupes de musiciens du Nord du Département des Hautes-Pyrénées : PiKcelt, Rames d’Ames et le Brio et le soutien de la Communauté de Communes ADOUR MADIRAN qui porte le projet.

Tous les bénéfices iront au peuple Ukrainien par l’intermédiaire du Secours Populaire. Même si vous ne pouvez pas être présents le 30 avril prochain, vous pouvez aider les Ukrainiens et soutenir notre projet … nous avons créé une cagnotte en ligne qui vous permet de faire un don (un reçu fiscal vous sera délivré par le Secours Populaire). Lien vers la cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/bigorcada/formulaires/1/widget?fbclid=IwAR3dFNolSpjOOXhpvltddUUUHw7WaokaY0-StKeKUGr6UxgDZ19mKKBOvhA octav@adour-madiran.fr +33 5 62 33 74 00 https://www.helloasso.com/associations/bigorcada/formulaires/1/widget?fbclid=IwAR3dFNolSpjOOXhpvltddUUUHw7WaokaY0-StKeKUGr6UxgDZ19mKKBOvhA Salle de l’OCTAV 21 place du Corp Franc Pommies Vic-en-Bigorre

