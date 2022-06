Concert Solidarité pour l’Ukraine Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône

Concert Solidarité pour l’Ukraine Étoile-sur-Rhône, 30 juin 2022, Étoile-sur-Rhône. Concert Solidarité pour l’Ukraine

Eglise Notre Dame Étoile-sur-Rhône Drôme

2022-06-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-30 Étoile-sur-Rhône

Drôme Les Son’s’nés du Gospel de Valence et la chorale Cerebellia de Montoison vous présente leur travail, concert organisé par le « Collectif Ukraine ». Étoile-sur-Rhône

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Étoile-sur-Rhône Other Lieu Étoile-sur-Rhône Adresse Eglise Notre Dame Étoile-sur-Rhône Drôme Ville Étoile-sur-Rhône lieuville Étoile-sur-Rhône Departement Drôme

Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etoile-sur-rhone/

Concert Solidarité pour l’Ukraine Étoile-sur-Rhône 2022-06-30 was last modified: by Concert Solidarité pour l’Ukraine Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône 30 juin 2022 Eglise Notre Dame Étoile-sur-Rhône Drôme

Étoile-sur-Rhône Drôme